Eskişehir'de sağanak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerine sığındı. Bazı kent sakinleri de su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı.
Çarşı esnafı, iş yerlerinin çevresinde biriken suları temizledi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de vidanjör yardımıyla rögarları açtı.
Yağış nedeniyle trafikte meydana gelen aksamalar polis ekiplerinin çalışmasıyla giderildi.
- Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, hazırlıksız yakalananlar iş yerlerine sığındı
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