Eskişehir'de sağanak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, yakınlarındaki iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar, su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı.
Yağış nedeniyle evlerinin bodrum katları su içinde kalan vatandaşlar ise kendi imkanları ile yağmur sularını tahliye etti.
Öte yandan, at arabası ile kağıt toplayıcılığı yapan bir kişi, evinin yanındaki boş arsaya bıraktığı atını kurtarmak için çaba harcadı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de vidanjör yardımıyla rögarları açtı.
Yağış nedeniyle trafikte meydana gelen aksamalar polis ekiplerinin çalışmasıyla giderildi.
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