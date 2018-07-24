Eskişehir'de sağanak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Merkez Bankası Eskişehir Şubesi önündeki bazı ağaçların dalları, sağanak ve rüzgar nedeniyle kırılarak park halindeki araçlara zarar verdi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, aralıklara devam edecek yağışlar nedeniyle hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

