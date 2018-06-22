Eskişehir'de sağanak yağmur etkili oldu (2)

Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR / DHA ESKİŞEHİR'de, akşam saatlerinde sağanak halinde yağan yağmur etkili oldu. Kent merkezinde aniden bastıran ve 15 dakika aralıksız süren sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkilendi. Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar işyeri ve apartman önlerinde beklerken, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı caddeler ile çevre yolundaki alt geçitler de sularla doldu.

