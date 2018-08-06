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Eskişehir'de silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

İki grup arasında "küfür etme" nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Huzur Mahallesi'nde bulunan bir derneğin binası önünde bekleyen Turan G. ve arkadaşı Ömürcan Ö. ile tanımadıkları 3 kişi arasında "küfür etme" nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında, Turan G. ile Ömürcan Ö. pompalı tüfekle yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili olarak O.Ş'yi Şirintepe Mahallesi Özbay Sokak'taki evinde yakaladı.

O.Ş'nin otomobilinde yapılan aramada, 1 pompalı tüfek ve 6 dolu kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Eskişehir Silahlı kavga

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