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Eskişehir’de silahlı saldırıda öldürülen Yasir Armağan’ın amcası: "Bu bir caniliktir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:23 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Araştırma Görevlisi Yasir Armağan’ın amcası "Bu bir caniliktir" dedi.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi Volkan Bayar’ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Araştırma Görevlisi Yasir Armağan’ın amcası "Bu bir caniliktir" dedi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi Volkan Bayar’ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ile Araştırma Görevlisi Yasir Armağan’ın (35) Tokat’taki baba ocaklarında hüzün hakim. Tokat merkez Karşıyaka Mahallesi’nde Yasir Armağan’ın yakınları kurulan çadırda taziyeleri kabul ediyor. Emekli İmam Fahri ile Zennure Armağan çiftinin 4 çocuğundan 2’ncisi olan Yasir Armağan’ın amcası Aslan Armağan, yaşanan üzücü olayı çarşıda küçük kardeşinden gelen telefonla öğrendiğini söyledi. Aile olarak yaşadıkları acıyı dile getiren Armağan, "Bu bir caniliktir. Bir kişi değil 4 kişi. Anlatamıyorum, anlatılacak bir durum değil. Yasir, 5 yıldır Eskişehir’deydi. En son bayramda görüşmüştük, telefonla görüşüyorduk. 1 kız 1 oğlan iki çocuğu vardı. Sakin bir yaşamı vardı. Biz de anlamadık neden böyle oldu?" diye konuştu.

İki akademisyen Cumartesi günü defnedilecek
Öte yandan Eskişehir’de düzenlenen törenin ardından Tokat’a gönderilen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mikail Yalçın’ın cenazesinin Turhal ilçesine bağlı Üçyol köyünde, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan’ın cenazesinin ise Takyeciler Camii’nde Cumartesi günü öğle namazını müteakip defnedileceği öğrenildi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dün meydana gelen olayda Araştırma Görevlisi Volkan Bayar’ın silahlı saldırısı sonucu Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğetim Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğretim Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan hayatını kaybetmişti.
19 Mayıs Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Yasir Armağan’ın 2005-2013 yılları arasında matematik öğretmenliği yaptığı, yüksek lisans eğitimini Gaziosmanpaşa Üniversitesinde tamamladığı, 2012 yılında ESOGÜ’de doktora eğitimine başladığı öğrenildi.

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