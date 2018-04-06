Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Araştırma Görevlisi Yasir Armağan’ın amcası "Bu bir caniliktir" dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi Volkan Bayar’ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ile Araştırma Görevlisi Yasir Armağan’ın (35) Tokat’taki baba ocaklarında hüzün hakim. Tokat merkez Karşıyaka Mahallesi’nde Yasir Armağan’ın yakınları kurulan çadırda taziyeleri kabul ediyor. Emekli İmam Fahri ile Zennure Armağan çiftinin 4 çocuğundan 2’ncisi olan Yasir Armağan’ın amcası Aslan Armağan, yaşanan üzücü olayı çarşıda küçük kardeşinden gelen telefonla öğrendiğini söyledi. Aile olarak yaşadıkları acıyı dile getiren Armağan, "Bu bir caniliktir. Bir kişi değil 4 kişi. Anlatamıyorum, anlatılacak bir durum değil. Yasir, 5 yıldır Eskişehir’deydi. En son bayramda görüşmüştük, telefonla görüşüyorduk. 1 kız 1 oğlan iki çocuğu vardı. Sakin bir yaşamı vardı. Biz de anlamadık neden böyle oldu?" diye konuştu.