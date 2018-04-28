HABER

Eskişehir'de su samuru görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

Kentte memeli yaban hayvanlarının dağılımı ve popülasyonu üzerine çalışmalar yapan orman mühendisi Özay, bölgede su samurunun fotoğraflamayı başardı - Özay: "Su samuru, yaşadığı suyun temizliği anlamında gösterge türdür. Bu canlının korunması için herkesin duyarlı olması gerekiyor"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de foto kapan kurarak bölgedeki memeli yaban hayvanlarının dağılımı ve popülasyonu üzerine çalışmalar yapan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans yapan orman mühendisi Emir Özay, bilimsel adı "lutra lutra" olan su samurunu bölgede ilk kez görüntüledi.

Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları arasında yer alan vaşak ve saz kedisi popülasyonunu Eskişehir'de tespit eden Özay, bu kez dere, çay, nehir, göl ve akarsuların denize döküldüğü yerlerde rastlanan, balık, midye, tatlı su yengeci ile kerevit gibi omurgasız hayvanlar ile sürüngen, küçük yapılı kuş ve memeli gibi omurgalı türlerlerini besin olarak tercih eden nesli tehdit altındaki su samurunu fotoğraflamayı başardı.

Özay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su samurunun Türkiye'de yaşayan tek türünün "lutra lutra" olduğunu belirterek, söz konusu türün Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) "nesli tehlikeye yakın" kategorisinde listelendiğini kaydetti.

Eskişehir'de "nesli tehlikeye yakın" kategorisinde olan su samurunu fotoğraflamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özay, şunları belirtti:

"Su samuru, yaşadığı suyun temizliği anlamında gösterge türdür. Ülkemizdeki su kaynaklarımız, atık suların karışması, kurutma, balıkçılık, aşırı kullanma, HES yapımları gibi sebeplerle yoğun bir baskı altında olduğu için su samurlarının yaşam alanları hızla daralmaya başladı. Su samurları çoğunlukla tatlı sularda yaşamlarını devam ettirseler de denize kıyısı olan birçok şehrimizde tuzlu sularda da görülmektedirler. Onlar için bir diğer tehlikede bilinçsiz insanların sulara bıraktıkları ve toplamadıkları ağlarla boş misinalardır. Bu konuda herkesin duyarlı davranması gerekmektedir."

- "Su samurunun görüldüğü bölgedeki insanlar bilgilendirilmeli"

Özay'ın yüksek lisans çalışmasına danışmanlık yapan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Nuri Kaan Özkazanç da su samurunun Eskişehir bölgesinde fazla rastlanan bir tür olmadığını kaydetti.

Su samurunun Tekirdağ, İstanbul, Zonguldak, Bolu, Ankara, Manisa, Muğla, Kastamonu, Bartın, Artvin, Tunceli, Elazığ ve Kahramanmaraş gibi kentlerde görüntülendiğini anlatan Özkazanç, "Türkiye'deki sulak alanda yayılışının olduğunu biliniyor. İnsan baskısının altında olduğu yerlerde gece faaliyette bulunuyor. Daha önce fotoğraflanamamıştı. Emir'in su samurunu fotoğraflaması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Özkazanç, su samurunun 11 foto kapandan 3'üne yakalandığını aktararak, "35 kez görüntülenmiş. Şu anda popülasyonu ve habitatı için çalışmalar yapıyoruz. Nesli tehlike altına olan ve korunması gereken bir memeli türü. Korunması çok önemli. Su samurunun görüldüğü bölgedeki insanların bu canlıyı koruması için bilgilendirilmesi önemli bir nokta." diye konuştu.

CHP'nin basın toplantısında gergin anlarCHP'nin basın toplantısında gergin anlar
Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiğiNe PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği
İsmail Küçükkaya'nın ifadesinin detayları ortaya çıktıİsmail Küçükkaya'nın ifadesinin detayları ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir su samuru

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında...

Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.