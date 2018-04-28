Eskişehir'de su samuru görüntülendi

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de foto kapan kurarak bölgedeki memeli yaban hayvanlarının dağılımı ve popülasyonu üzerine çalışmalar yapan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans yapan orman mühendisi Emir Özay, bilimsel adı "lutra lutra" olan su samurunu bölgede ilk kez görüntüledi.

Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları arasında yer alan vaşak ve saz kedisi popülasyonunu Eskişehir'de tespit eden Özay, bu kez dere, çay, nehir, göl ve akarsuların denize döküldüğü yerlerde rastlanan, balık, midye, tatlı su yengeci ile kerevit gibi omurgasız hayvanlar ile sürüngen, küçük yapılı kuş ve memeli gibi omurgalı türlerlerini besin olarak tercih eden nesli tehdit altındaki su samurunu fotoğraflamayı başardı.

Özay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su samurunun Türkiye'de yaşayan tek türünün "lutra lutra" olduğunu belirterek, söz konusu türün Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) "nesli tehlikeye yakın" kategorisinde listelendiğini kaydetti.