Eskişehir'de şüpheli ölüm

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 8. kattaki evinin camından yere düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Sokak'taki bir apartmanın 8. katında ailesi ile birlikte yaşayan Y.T. (15), henüz bilinmeyen nedenle camdan düştü.

Ağır yaralanan kız çocuğu, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Y.T'nin cenazesi otopsiye gönderilirken ölüm nedeninin tespitiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

