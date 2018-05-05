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Eskişehir'de tekne ve gondolla gezenler yağmura yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 20:57 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, akşam saatlerinde sağanak halinde yağan yağmur, Porsuk Çayı'nda gondol ve tekne gezisi yapanlara zor onlar yaşattı.

Eskişehir'de tekne ve gondolla gezenler yağmura yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, akşam saatlerinde sağanak halinde yağan yağmur, Porsuk Çayı'nda gondol ve tekne gezisi yapanlara zor onlar yaşattı.
Kent merkezinde aniden bastıran ve 15 dakika aralıksız süren sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkilendi. Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar işyeri ve apartman önlerinde beklerken, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
Eskişehir'e çeşitli illerden turlarla gelip Porsuk Çayı'nda tekne ve gondol gezisi yapanlar ile bunlara binmek için sıra bekleyenler de yağmura yakalandı. Gondolda bulunanlar yağmurdan ıslandı, kıyıya yanaşan teknedekiler de inip kendilerine yağmurdan korunacak yer aradı.
Yağışın sona ermesiyle turla kente gelenlerden bazıları otobüslerinin bulunduğu yere koşarak gitti, bazıları ise bindikleri teknede gezintilerini sürdürdü.

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Eskişehir'de tekne ve gondolla gezenler yağmura yakalandıEskişehir'de tekne ve gondolla gezenler yağmura yakalandıEskişehir'de tekne ve gondolla gezenler yağmura yakalandıEskişehir'de tekne ve gondolla gezenler yağmura yakalandı

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