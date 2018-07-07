Eskişehir'de telefonda dolandırıcılık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, telefonda kendisini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde kentte telefonda dolandırıcılık şikayetlerinin artması üzerine özel bir ekip oluşturuldu.

Ekipler, telefonda kendilerini savcı olarak tanıtan ve "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankadaki paranızı sahte belgelerle çekecekler, şahısları takip ediyoruz." diyerek, çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Hamit Ö, Sırrı S. ile K.B'yi kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hamit Ö. ve Sırrı S. tutuklandı. K.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

