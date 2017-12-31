Eskişehir'de termik santrale karşı imza kampanyası

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de yapılması planlanan termik santrale karşı başlatılan imza kampanyası ilgi görüyor.

Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu, Alpu Ovası'na kurulmak istenen termik santrale karşı imza kampanyası başlattı. Kentin değişik yerlerine kurulan stantlarda vatandaşlar imza atıyor. Platform üyeleri de vatandaşlara üzerinde 'Eskişehir kıymetlidir, termik santrale hayır' başlıklı bilgilendirme broşürleri dağıtıyor.

2 GÜNDE 50 BİN İMZA

Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi üyeleri Köprübaşı Caddesi sıcak sular mevkiinde kurulan stantta görev aldı. Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu üyesi olan İsmail Kumru, 2 gün içerisinde 50 bin imza topladıklarını söyledi. Kumru şöyle konuştu:

"Biz Çevre ve Yaşam Platformu olarak her görüşteki sivil toplum kuruluşuyla, şu anda Türkiye'nin her yerinde hızla yayılan bu kömürlü termik santrallere hayır diyoruz. Eskişehir'de de yapılmasını istemiyoruz. Santralin Eskişehir'in lületaşına, doğasına, insanına zarar vereceğini düşünüyoruz. Sadece Eskişehir'de değil, bu tür kömürlü termik santralin Türkiye'nin hiçbir yerinde yapılmasını istemiyoruz. Eskişehir'e Türkiye'nin en büyük kömürlü termik santrali yapılmak isteniyor. Eskişehir çok değerli bir şehir. Eskişehir Türkiye'nin göz bebeği. Bu kömürlü termik santral Eskişehir'in turizmine, ticari hayatına, öğrenci hayatına çok ciddi bir darbe vuracak. Bunun için Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu olarak kömürlü termik santrale hayır demek için bu imza kampanyasını başlattık. 250 bin imza toplamayı hedefledik. Ancak bunu aşacağımızı düşünüyoruz. 2 günde 50 bin imzaya ulaştık."