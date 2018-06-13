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Eskişehir'de tır ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:49 | Son Güncelleme

Eskişehir'de tır ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nejat Uyar yönetimindeki 03 HM 737 plakalı tır, Eskişehir Caddesi Sanayi Kavşağı'nda Ramazan İyigün'ün kullandığı 26 VK 606 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 13 kişi, yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir ve Çifteler'deki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir minibüs TIR trafik kazası

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