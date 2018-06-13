Eskişehir'de tır ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nejat Uyar yönetimindeki 03 HM 737 plakalı tır, Eskişehir Caddesi Sanayi Kavşağı'nda Ramazan İyigün'ün kullandığı 26 VK 606 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 13 kişi, yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir ve Çifteler'deki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?
Kağıthane'de korkutan yangın!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
Bir interseks bireyin çığlığı: Kendimi öldürmek istedim
İsrail'e gitmişti! O Türk vatandaşından haber yok!
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum