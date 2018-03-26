Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Türkan (31) idaresindeki 34 PG 4748 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa karayolu Polis Okulu Kavşağı'nda beton bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü Türkan, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Mustafa Kara (28) 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Türkan'ın cenazesi, incelemelerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
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