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Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 11:34 | Son Güncelleme

Otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halit Hüyük idaresindeki 03 HB 420 plakalı tır, Eskişehir-Ankara karayolunun 9. kilometresinde Murat Bozdemir'in (37) kullandığı 06 NC 106 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Fatma Bozdemir (62) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Murat, Hamdi (63), Satı (38) ve Kuzey Bozdemir (7), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Kuzey Bozdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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1 ölü 4 yaralı Eskişehir trafik kazası

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