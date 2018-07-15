Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halit Hüyük idaresindeki 03 HB 420 plakalı tır, Eskişehir-Ankara karayolunun 9. kilometresinde Murat Bozdemir'in (37) kullandığı 06 NC 106 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Fatma Bozdemir (62) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Murat, Hamdi (63), Satı (38) ve Kuzey Bozdemir (7), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Kuzey Bozdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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