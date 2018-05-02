Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Turgut Veli Ç. yönetimindeki 06 D 0085 plakalı otomobil, Sivrihisar-Afyonkarahisar karayolunun 6. kilometresinde, yol kenarında hayvanlarını otlatan Ali İhsan Aktaş'a (76) çarptı.
Kazada, Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.
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