Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
İnan B. idaresindeki 26 RZ 992 plakalı otomobil, Eskişehir-Alpu karayolunun 3. kilometresinde, Abdülkadir Ertekin'in (53) kullandığı 3 tekerlekli motorsuz hurdacı aracına vurdu.
Çarpmanın etkisiyle yola düşen Ertekin'e, aynı istikamette seyreden Abdülkadir K. yönetimindeki 41 NY 305 plakalı otomobil çarptı.
Abdülkadir Ertekin, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı.
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