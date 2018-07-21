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Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 14:27 | Son Güncelleme

Çifteler ilçesinde yeni aldığı motosikletiyle geçirdiği kazada yaşamını yitiren Uzman Çavuş Murat Kızıldağ'ın Afrin Harekatı'nda görev yaptığı bildirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 uzman çavuş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Uzman Çavuş Murat Kızıldağ (25) yönetimindeki plakasız motosiklet, ilçe merkezinde henüz sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada Kızıldağ, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Murat Kızıldağ'ın, Afrin Harekatı'na katıldığı ve yeni aldığı motosikletiyle memleketi Çifteler'de yıllık iznini geçirdiği bildirildi.

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Eskişehir trafik kazası

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