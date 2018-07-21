Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 uzman çavuş hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Uzman Çavuş Murat Kızıldağ (25) yönetimindeki plakasız motosiklet, ilçe merkezinde henüz sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada Kızıldağ, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Murat Kızıldağ'ın, Afrin Harekatı'na katıldığı ve yeni aldığı motosikletiyle memleketi Çifteler'de yıllık iznini geçirdiği bildirildi.
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