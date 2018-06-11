Eskişehir'de trafik kazası: 2 ölü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Süleyman Oral (41) idaresindeki 34 RP 8526 plakalı otomobil, İnönü-Kütahya karayolunun 20. kilometresinde, önünde seyreden Murat Masat'ın kullandığı 42 Y 5218 plakalı tıra çarptı.
Kazada, Süleyman Oral ile aynı araçtaki İsmail Savaşcı (25) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Tır sürücüsü Murat Masat, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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