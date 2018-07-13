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Eskişehir'de trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 22:58 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kazada yaralanan ağabeyini hastanede ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ağabeyini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Destici, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde kendisini bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde ağabeyi Halil Nural Destici'nin büyük bir kaza geçirdiğini anımsattı.

Kazanın oluş şekline ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, şunları söyledi:

"Ağabeyim kendi aracı ile seyir halindeyken park halindeki bir aracın aniden yola çıkarak çarpması sonucu kullandığı araba ters dönüyor. Daha sonra kendine gelip olayı gören vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarılıyor. Sağlık ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesine getiriliyor. Allah'a çok şükür ağabeyim durumu şu anda iyi. Yapılan bütün kontroller şu anda bir tehlikenin olmadığını gösteriyor. Bazı ağrıları ve yaraları var. Birkaç gün hastanede kalacak. Geçmiş olsun dilekleri için bizi arayan tüm dostlarımıza ve hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik Partisi Eskişehir Genel Başkanı Mustafa Destici

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