Eskişehir'de traktör çalan zanlılar Kütahya'da yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de park halindeki traktörü çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli, Kütahya'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aşağısöğütönü Mahallesi'nde yaşayan K.E'ye ait traktörün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede hırsızlık olayını H.İ.O, H.Ö, R.İ. ile R.İ'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Şüpheliler, Kütahya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Eskişehir'e getirildi.
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