Eskişehir'de üç aile kavga etti: 5 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de üç aile arasında çıkan kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Düzey Sokak'ta yaşayan ve aralarında husumet bulunan üç aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Av tüfeği, bıçak, balta, satır ve döner bıçaklarının kullanıldığı kavgada, 4'ü kadın 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yunus Emre ve Eskişehir devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

