Eskişehir'de Uğur Mumcu Anma Ödülleri töreni

Son Güncelleme 6 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 22:48 |6 saat önce

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) Uğur Mumcu Anma Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen 'Hukuk Savaşçısı' ödülünü CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan aldı. ÇGD Eskişehir Şubesi'nin Tepebaşı Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin katkılarıyla düzenlediği 25'inci Uğur Mumcu Anma Ödülleri töreni Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Eskişehir Milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Eskişehir Barosu Başkanı Rıza Öztekin, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Han Belediye Erdal Şanlı ile çok sayıda davetli katıldı. ÇGD Eskişehir Şubesi'nin 24 Ocak 1993 yılında katledilen gazeteci Uğur Mumcu'nun anısına her yıl düzenlediği Uğur Mumcu Anma Ödülleri bu yıl 10 dalda verildi. 'Hukuk Savaşçısı' ödülü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Siyaset' ödülü Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'ya, 'Demokrasi' ödülü İstanbul Şehit Anaları Dayanışma Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Haydar Urfalı, Eğitim Sen Şube Başkanı Faik Alkan, Eğitim İş Şube Başkanı A. Kadir Önder ve Barış Bildirisine imza attığı için görevinden alınan Prof.Dr.Cem Kaptanoğlu'na, 'Basın' ödülü halen cezaevinde bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Bekir Coşkun, Melih Aşık, Gökmen Ulu, Mediha Kavakta, Emin Çapa, İlhan Taşçı, DHA Eskişehir Büro Şefi Eyüp Kelebek ve İstikbal Gazetesi muhabiri Ali Naki Erdoğan'a, 'Bilim' ödülü Prof. Dr. Hikmet Karakoç ve Prof. Dr. Atilla Cavkaytar'a, 'Sanat' ödülü Emre Demirci, Ecren Can Serim ve Nazlı Avcı'ya, 'Çevre ve Kent' ödülü Deniz Ataç'a, 'Spor' ödülü Ampute Futbol Eğitim Başkanı Celal Mutlu, Eskişehirspor'un efsane amigosu Orhan Erpek, Eskişehir Basket ve Selka Hentbol takımlarına, 'Emek Mücadele' ödülü Gündüzler Dernek Başkanı Selim Kurnaz ve Saadet Özkan'a, 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü de gazeteci Orhan Erinç'e verildi.

'ADALET ÇAĞIMIZIN EN ÖNEMLİ İHTİYACI' CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen 'Hukuk Savaşçısı' ödülünü Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan şunları söyledi: "Genel başkanımız yurt dışında olduğu için beni vekaleten görevlendirdi. Adalet Yürüyüşü; siyaset, demokrasi, mücadele tarihimizin çok farklı ve çok önemli bir dönüm noktasıydı. Sayın Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'ne başlarken, 'Ben milyonlarla beraber yürüyeceğim' demedi. 'Ben özgürlüğün olmadığı bir ülkede, adaletin olmadığı bir ülkede, darbe koşullarının, sivil darbe koşullarının yaşandığı bir ülkede ana muhalefet partisi genel başkanı olmanın ötesinde demokrasi isteyen, özgürlük isteyen, esarete isyan eden herkesin sesi olarak Güven Park'tan İstanbul'a yürümeye başlıyorum' dedi. Milyonlar döndü; 'Biz seni yalnız bırakmayacağız' dedi, yalnız bırakmadı. Tarihin en büyük adalet yürüyüşünü yüreklerini birleştirip gerçekleştirdiler. Adalet bir kişi, bir halk için değil. Adalet bütün dünya için çağımızın en önemli ihtiyacı haline geldi."