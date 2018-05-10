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Eskişehir'de uyuşturucu davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 14:56 | Son Güncelleme

"Uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan yargılanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Taner Hastürk (25) ile avukatı hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanık, suçlamayı reddedip beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Taner Hastürk'ü 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, ayrıca sanığa 25 bin lira adli para cezası verdi.

Eskişehir'de geçen yıl aralık ayında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Taner Hastürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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