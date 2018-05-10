Eskişehir'de uyuşturucu davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan yargılanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Taner Hastürk (25) ile avukatı hazır bulundu.
Son sözleri sorulan sanık, suçlamayı reddedip beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Taner Hastürk'ü 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, ayrıca sanığa 25 bin lira adli para cezası verdi.
Eskişehir'de geçen yıl aralık ayında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Taner Hastürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'
Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...
İngiltere'de en güzel göğüs yarışmasının 10 finalisti belli oldu
'Şortun çok kısa' diyen hocaya kızdı, snıfın ortasında soyundu!
Fethullah Gülen'in takası için flaş öneri
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
ABD, Fransa ve İngiltere'nin operasyonu sonrası Esad'dan ilk açıklama
Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum