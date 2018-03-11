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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 18:17 | Son Güncelleme

Eskişehir’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile 7 uyuşturucu satıcısı gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.Eskişehir’de Sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceden belirlenmiş olan adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Eskişehir’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile 7 uyuşturucu satıcısı gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Eskişehir’de Sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceden belirlenmiş olan adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde 28 gram esrar, 29 uyuşturucu hap, 12 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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