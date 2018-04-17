Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 82 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan arama ve kontrollerde satışa hazır 544 paket içinde 2 kilo 82 gram skunk bulundu.

Şüphelinin Emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.