Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin yapılan üst aramasında 7 gram kokain, 6 gram skunk, 776 adet uyuşturucu hap, 2 kuru sıkı tabanca ile tabanca fişeği ele geçirildi.
Emniyete getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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