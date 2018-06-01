Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2'si kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 63,94 gram sentetik uyuşturucu, 2,15 gram metamfetamin, 1,8 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 mermi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

