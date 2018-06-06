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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezindeki 2 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 8 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerindeki aramada, 29,55 gram sentetik uyuşturucu, 18,60 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 66 uyuşturucu hap ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir operasyon uyuşturucu

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