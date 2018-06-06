Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezindeki 2 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 8 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların evlerindeki aramada, 29,55 gram sentetik uyuşturucu, 18,60 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 66 uyuşturucu hap ile bir hassas terazi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.
Flaş iddia! Türk jetleri Yunan hava sahasına girdi
İsmail Metin Temel Paşa'ya hain pusu!
Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!
Yazıklar olsun! Antalya'da canlı canlı kedinin derisini yüzdüler
MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz
Siz onu bir de makyajsız görün!
Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek
Belçika'da otobanda ‘misket’ oynayan Türklere ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması
24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?