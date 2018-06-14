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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 10:06 | Son Güncelleme

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerdeki aramada, 48 kök Hint keneviri, 32,7 gram metamfetamin ile 12,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir operasyon uyuşturucu

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