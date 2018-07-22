Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, adreslerde bir miktar sentetik uyuşturucu ile hap ele geçirildi.
Şüphelilerden 5'ine "uyuşturucu kullanmak", 2'sine ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.
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