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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 12:09 | Son Güncelleme

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, adreslerde bir miktar sentetik uyuşturucu ile hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'ine "uyuşturucu kullanmak", 2'sine ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

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Eskişehir operasyon uyuşturucu

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