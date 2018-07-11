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Eskişehir'de Venedik'i andıran gondol ve bot keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 13:38 | Son Güncelleme

ESKEŞEHİR kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'ndaki bot ve gondol turları yoğun ilgi görüyor.

İhsan DÖRTKARDEŞ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKEŞEHİR kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'ndaki bot ve gondol turları yoğun ilgi görüyor. Özellikle hafta sonunda binlerce kişi, botlarla tur atıp, gondollara binebilmek için uzun süre kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Son yıllarda 'Kültür turizmi' kapsamında düzenlenen turlara katılanlar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Köprübaşı İskelesi'nden hareket eden 'Nasrettin Hoca', 'Edebali' ve 'Malhatun' botları ile 3 ayrı gondola binebilmek için uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kalıyor. 15 dakika süren 1,5 kilometrelik 30 kişinin binebildiği bot gezisini katılanlar, kişi başı 5 lira öderken, en fazla 4 kişinin binebildiği gondol turu ise 20 TL’ye düzenleniyor. Eskişehir'e 'Venedik' görümü kazandıran gondol ve bot turları nedeniyle Sakarya Nehri’nin bir kolu olan yaklaşık 450 kilometre uzunluğundaki Porsuk Çayı'nın iki tarafındaki tesislerde, günün her saatinde yoğunluk dikkat çekiyor. Her bir bot, özellikle hafta sonunda günde 50’ye yakın sefer yakarken, Porsuk Çayı'nın iki tarafındaki çimlerin üzerinde manzarayı seyrederek şarkılar söyleyen gençler, hallerinden memnun görünüyor. KORSAN GEMİSİ Eskişehir Otogarı’nın tam karşısında bulunan ‘Kentpark’ta Porsuk Çayı’nın bir kolu üzerinde oluşturulan göletteki yapay plaj da yaz aylarında ilgi görüyor. Aynı bölgede yapay gölet üzerinde Atlas Okyanusu'nu aşan gemilerden olan 'Mayflower'ın tasarımına sahip olan korsan gemisini gezenler kaptan köşkü, zindan, mürettebatın hamakları ile kileri yetişkinler 3 TL’ye, çocuklar ve 65 yaş üstündekiler 1,5 TL’ye ziyaret edebiliyor. Korsan gemisi, düğün fotoğrafçılarının da sık uğrak yerlerinden biri oluyor.

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