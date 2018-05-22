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Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 15:50 | Son Güncelleme

Operasyonda 16 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan ve hesaplarında 133 milyon lira bu yönde işlem bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, adreslerinde bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, dijital materyal, kredi ve banka kartları, banka hesap cüzdanları ile çok sayıda belge ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi. Polis, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir yasa dışı bahis

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