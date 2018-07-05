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Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 02:46 | Son Güncelleme

Isparta-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsünde Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken yangın çıktı - Yolcuların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Isparta'dan 34 yolcusuyla İstanbul'a doğru hareket eden Zeki Aydın yönetimindeki 42 BDS 05 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Ankara karayolunun 20. kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Motor bölümünden başlayan yangını fark eden otobüs şoförü ve muavinler aracı durdurarak yolcuları indirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.

Olay nedeniyle trafiğe kapanan Eskişehir-Ankara karayolu, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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