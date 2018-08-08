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Eskişehir'de yumurta sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 12:06 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'deki bir alışveriş merkezinde, 33 ülkeden getirilen 105 tavuk ırkı yumurtaları sergileniyor.

Hakan TÜRKTAN ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'deki bir alışveriş merkezinde, 33 ülkeden getirilen 105 tavuk ırkı yumurtaları sergileniyor. Eskişehirli yumurta şirketi sahibi Mehmet Çalıklı'nın Tepebaşı Belediyesi'nin sponsorluğunda bir alışveriş merkezinde açtığı yumurta sergisi büyük ilgi görüyor. 33 ülkeden toplam 105 tavuk ırkı yumurtalarının yer aldığı sergide ayrıca yılan, kaplumbağa ve köpek balığı yumurtaları da sergileniyor. Mehmet Çalıklı sergi ile ilgili şu bilgileri verdi Tepebaşı Belediyesi'nin katkılarıyla bu sergiyi gerçekleştirdik. 33 ülkenin 105 çeşit ırkından yumurta sergiliyoruz. Ayrıca yılan, köpek balığı ve kaplumbağa yumurtaları da bulunuyor. Sergi vatandaşların çok ilgisini çekiyor. Yumurta deyip geçiyoruz ama birçok yumurta çeşidi var. Her ırkın protein değerleri ve içerikleri farklı. Renkli yumurtalarımız da var. Irk olarak küçük yumurtlayan tavukların yumurtaları var. Sergimiz 12 Ağustos'a kadar açık kalacak.

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