Eskişehir'deki cinayet davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılanan 7 sanık, 5 ay ila 11 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 3'ü tutuklu 7 sanık, maktul Selami Turfan'ın yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, pişman olduklarını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kenan Erdoğan, Fatih Şahan ve Mustafa Gargacı'ya "Kasten öldürmek" suçundan 11 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklar Kenan Yavuzel, Mesut Kısa ve Kadir Alnıaçık "yardım ve yataklık" suçundan 8'er ay, Mehmet Kay ise 5 ay hapisle cezalandırıldı.

Heyet, tutuksuz sanıklardan Kenan Yavuzel'in hapis cezasını para cezasına çevirirken, Mehmet Kay'ın cezasını ise 1 yıl adli kontrol şartıyla erteledi.

Eskişehir'de geçen yıl ağustos ayında tartıştıkları kişiyi öldürdükten sonra cesedi Şirintepe Mahallesi Saracoğlu Sokak'ta bulunan Havacılık Parkı yakınlarına attıkları öne sürülen 3 zanlı, gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Cinayete yardım ettiği iddia edilen 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.