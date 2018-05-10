Eskişehir'deki FETÖ davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan tutuksuz 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 9 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu, 2 sanık katılmadı.
Savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Tutuksuz sanık Elif B'nin avukatı, dosyaya eklenen ByLock ile ilgili bilirkişi raporlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.
Mahkeme heyeti sanıkların beraat taleplerini reddederek duruşmayı erteledi.
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