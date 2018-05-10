HABER

Eskişehir'deki FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 14:28 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan tutuksuz 11 sanığın beraat talepleri reddedildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan tutuksuz 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 9 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu, 2 sanık katılmadı.

Savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Tutuksuz sanık Elif B'nin avukatı, dosyaya eklenen ByLock ile ilgili bilirkişi raporlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Mahkeme heyeti sanıkların beraat taleplerini reddederek duruşmayı erteledi.

AK Parti'yi işgal davasında karar çıktıAK Parti'yi işgal davasında karar çıktı
İzmir'de operasyon! 96 kişi için gözaltı kararıİzmir'de operasyon! 96 kişi için gözaltı kararı
Gülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafıGülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
11 sanık dava Eskişehir FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

Atatürk Havalimanı’nda korku dolu anlar! 2 uçak pisti pas geçti

Atatürk Havalimanı’nda korku dolu anlar! 2 uçak pisti pas geçti

Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı

Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...

Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.