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Eskişehir'deki FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

Örgütün sağlık personeli yapılanması kapsamında yargılanan 33 tutuksuz sanığın beraat talepleri reddedildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sağlık personeli yapılanmasına yönelik davada tutuksuz 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 33 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Sanıkların mevcut halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı Cumhuriyet savcısının mütalaa vermesi için erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ

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