Eskişehir'deki FETÖ davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) asker yapılanmasına yönelik açılan dava kapsamında yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Mehmet Gürdal ile avukatı hazır bulundu.
Son sözleri sorulan sanık, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebini yineledi.
Mahkeme başkanının "Tanıklardan Ali S. örgütün 'asker personelleri imamı' olduğunu, senin de öğrencisi olduğunu söylüyor. Ne diyorsun?" sorusu üzerine sanık Gürdal, "Bu suçlamaları reddediyorum. Devletime ihanet etmedim. Tanık bana iftira atıyor." savunmasını yaptı.
Sanık Gürdal, kendisinin örgütle ankesörlü telefon aracılığı ile görüşmelerinin bulunduğu iddialarını da reddederek örgütle ilgisi olmadığı savundu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Gürdal'a "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Heyet, 14 aydır tutuklu olan sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak, Gürdal'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
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