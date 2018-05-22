HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Eskişehir'deki FETÖ davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:50 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa, 9 yıl hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanmasına ilişkin davada yargılanan tutuklu sanık, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Mesut Tiryaki ve avukatı hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanık, suçlamaları reddederek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mesut Tiryaki'ye "terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Türken'i ikizleri uğurladıŞehit Uzman Çavuş Mehmet Türken'i ikizleri uğurladı
Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyorSuriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ

En Çok Okunan Haberler

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

İlk kez kıyıya bu kadar yakında görüldü! Fethiye'de balina sürprizi!

İlk kez kıyıya bu kadar yakında görüldü! Fethiye'de balina sürprizi!

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

Düzce MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Düzce MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Osmaniye MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Osmaniye MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Kilis MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Kilis MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.