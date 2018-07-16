Eskişehir'deki FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri yapılanmasında Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 13 Temmuz'da kent merkezindeki hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ahmet E'nin sorgusu tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı bulunan Yaşar T. ile Ahmet E, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kent merkezinde kaldıkları hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 14 Eylül 2017'de tutuklanarak, denetimli serbestlik koşuluyla tahliye edilen Ahmet E'nin, şimdiki adı Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı olan 1. Hava Kuvveti Komutanlığı sorumlusu olduğu öğrenilmişti.
Hücre evlerinde yapılan aramada, sahte nüfus cüzdanı, cep telefonları, bilgisayar, çok sayıda SIM kartı, bilgisayar ekipmanları, FETÖ elebaşına ait kitaplar ile bir miktar dolar ve Türk lirası ele geçirilmişti.
Şüphelilerden Yaşar T, sorgusunun ardından Ankara'ya gönderilmişti.
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