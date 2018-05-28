ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanması"na ilişkin davada yargılanan biri firari 18 sanıktan 14'ü, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 10'u tutuklu 17 sanık ile avukatları hazır bulundu.
Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanıklar Vahit Gündoğdu, Serkan Cengiz, Raşit Vuran, Öner Işık, Mehmet Fuat Arslan, Kenan Sert, İbrahim Çalışkanoğlu, Hüseyin Şentürk ve Fatih Bayrakcı'yı 9'ar yıl hapisle cezalandırırdı.
Tutuklu sanık Emre Önal'ı 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum eden heyet, cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak Önal'ın tahliyesine karar verdi.
Tutuksuz sanıklar Abdullah Saydan, Ahmet Tekin ve Kamil Atakul'u 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandıran heyet, tutuksuz sanıklardan Cansu Koçalan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
Heyet, 3 tutuksuz sanığın beraatine hükmetti, firari sanığın dosyasının başka bir dosyayla birleştirilmesini kararlaştırdı.
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