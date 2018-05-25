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Eskişehir'deki "FETÖ'nün mahrem imam yapılanması" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 14:04 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 22 sanıktan 20'sine, 3 yıl 9 ay ila 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imam yapılanmasına ilişkin davada yargılanan 22 sanıktan 20'si, 3 yıl 9 ay ila 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 16'sı tutuklu 22 sanık ve avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanıklar İlyas Yeşil, Celal Yorulmaz ve Melik Karabulut'u 10 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı.

Heyet, tutuklu sanıklardan Abdulhakim Akgül, Bahtiyar Ataman, Harun Eroğlu, Hüdaverdi Yiğittepe, İbrahim Ecevit, İdris Arslan, İsmail Akın, İsmet İspirli, Mustafa Avcı, Osman Fatih Aygün, Ramazan Işık ve Zeki Tuncay'a 9'ar, Deniz Tuncer'e ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Deniz Tuncer, cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Tutuksuz sanıklar İlhan Barut ve Muhammed Atıf Demirci'yi 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandıran heyet, Gülden Sakarya ve Mehmet Yıldız'ı 3 yıl 9'ar ay hapse mahkum etti.

Mahkeme heyeti, ayrıca tutuksuz sanıklardan Ergür Özçetin'in beraatine karar verirken, tutuksuz sanık Oğuz Sabancı'nın dosyasını başka bir dosya ile birleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ

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