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Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 15:20 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'daki bir termal otelde düzenlenen örgüt toplantısına katılıp katılmadığı sorulan tutuklu sanık Hasan K: - "Bu otele şubat ayında balayı için gittik"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında, tutuklu sanık Hasan K. (32) ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, sanığın örgütün Afyonkarahisar'da bir termal otelde il imamlarının tanıştırılması adı altında düzenlediği toplantıya katıldığı, ByLock kullandığı, Zaman gazetesine el konulmasının ardından Eskişehir Adliyesi önünde yapılan gösterilere katıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianame okundu, ardından savunmaya geçildi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Hasan K, "Adliye önündeki eyleme katıldım. Yapılan protestonun yasak olduğunu düşünemedim. Yasal hakkımı kullandığımı düşündüm. Özgür medyanın susturulmaması için bu protesto gösterisine katıldım. Herhangi bir örgütsel talimat almadım." dedi.

- "Balayına gitmiştik"

Mahkeme heyetinin, 28 Şubat ve 3 Mart 2014 tarihleri arasında Afyonkarahisar'daki termal otelde KHK ile kapatılan Eskişehir Girişimci Sanayiciler ve İş Adamları Derneği il imamları tanışma toplantısına katılıp katılmadığını sorduğu Hasan K. "Otele eşimle balayına gitmiştik. 26 Ocak 2014'te düğün yaptık. Bu otele de şubat ayında balayı için gittik. İş yerinden izin alamadığım için balayını 1 ay sonrasına ertelemiştim. Balayında olduğum otelde düzenlenen toplantıdan haberim yok. Resepsiyona parayı nakit ödedim. Öderken tanımadığım bir şahıs gelerek, faturayı personel gideri olarak göstermek amacıyla kendisi adına kestirip kestiremeyeceğini sordu. Kabul ettim. Kimin adına kesildiğini bilmiyorum. Ayrıca ByLock yüklemedim de kullanmadım da. Benim FETÖ ile alakam yoktur." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Eylül'e erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ

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