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Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2'si tutuklu 15 sanığa, 3 yıl 1 ay 15 gün ila 9 yıl hapis cezaları verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 2'si tutuklu 15 sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, örgütün okullarında öğretmenlik yapan 2'si tutuklu 14 sanık ile avukatları hazır bulundu. Bir kişinin ise duruşmaya katılmadığı öğrenildi.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Saffet Dolaşkan'ı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapisle cezalandırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Diğer tutuklu sanık Bilal Gelmez'i 6 yıl 3 ay hapse mahkum eden heyet, sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.

Heyet, tutuksuz sanıklar Hüseyin Çetin, Zekiye Yıldız, Özge Derin, Nuray Topsakal, Gülay Baran, Cüneyt Aydın, Şükrü İpek, Yusuf Sönmez, Ramazan Yılmaz, Mehmet Arıcı, Bekir Nazlı ve Müslüm Uyumaz'ı 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı.

Öte yandan, itirafçı olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuksuz sanık Abdullah T. ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

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dava Eskişehir FETÖ

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