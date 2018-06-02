HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 2 eski astsubaydan biri tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 eski astsubaydan biri tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 30 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan eski astsubaylar Bülent A. ile Hasan Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Ö. tutuklandı, Bülent A. ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu
Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ operasyon

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Son dakika! Ankara'da kamyon dehşeti! Yaralılar var

Son dakika! Ankara'da kamyon dehşeti! Yaralılar var

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor

FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor

İftarda can pazarı!

İftarda can pazarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.