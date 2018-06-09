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Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 12:04 | Son Güncelleme

Terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Eskişehir ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan Emre B, Adem A. ile Sait G'nin sorgusu tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Emre B. ve Sait G, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adem A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ PDY

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