Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan biri görevden uzaklaştırılan 3 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 28 Haziran'da "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan, açıkta bulunan yüzbaşı D.T. ile muvazzaf astsubaylar H.B. ve İ.Ç, geniş güvenlik önlemleri altında Adalet Sarayına getirildi.

Zanlıların, savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

