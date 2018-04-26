Eskişehir'deki gasp davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Ankara'dan gezmeye gelen gençleri sigaraya koydukları kimyasal maddeyle bayıltıp cüzdanlarını gasbettikleri öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Sinan T. (21), E.U. (16) ve O.Ö. (16) ile avukatları hazır bulundu. Savunmalarını yapan tutuklu sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Mahkeme "Silahla birden fazla kişi tarafından beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçunu işledikleri iddiasıyla yargılanan sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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