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Eskişehir'deki gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:38 | Son Güncelleme

Akaryakıt istasyonunda görevli muhasebeci ve şoförün bankaya götürdükleri 307 bin lirayı silah zoruyla gasbeden 3 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de akaryakıt istasyonunda görevli muhasebeci ve şoförün, bankaya götürdükleri 307 bin lirayı silah zoruyla gaspettiği öne sürülen 3 kişi, Eskişehir ve Kütahya'da düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonundan bankaya para götüren muhasebeci Betül Töral ile şoför Mehmet Cem Sabancı'yı 18 Haziran'da araçlarında silah zoruyla etkisiz hale getirdikten sonra 307 bin lirayı gasbederek kaçan polis üniformalı şüpheli ile suç ortaklarının yakalanması için çalışma yürüten asayiş şubesi ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını da tespit eden ekipler, Eskişehir ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Kütahya Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen Enver B. (40), kayınbiraderi Yasin P. (35) ve kaçtıkları aracın sahibi Muhittin Y. yakalandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 6 tabanca, 60 fişek, bir polis yeleği, bir polis montu, iki cop, bir el feneri, iki telsiz, bir bıçak, deri eldiven, iki gözlük ile 13 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerden Yasin P'nin bir süre söz konusu şirkette işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

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Eskişehir gasp

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