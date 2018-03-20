Eskişehir'deki terör operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ileri sürülen İran uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Mart'ta gözaltına alınan İran uyruklu Shores S. ile ev arkadaşı Erfan A'nın sorgusu tamamlandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen ve PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddia edilen Shores S. ile ev arkadaşı Erfan A'yı düzenlenen operasyonla yakalamıştı.